Fachin também cobrou medidas para evitar casos semelhantesMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 10/12/2024 17:01 | Atualizado 10/12/2024 17:02

O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, disse nesta terça-feira (10) que a condenação do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) no caso da chacina de Acari demonstra falha grave do país na proteção dos direitos humanos.