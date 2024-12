Presidente Lula está internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo - Evaristo Sá/AFP

Publicado 11/12/2024 12:39 | Atualizado 11/12/2024 12:43

O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva passou bem a madrugada desta quarta-feira (11) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. De acordo com boletim médico, Lula apresenta evolução positiva no pós-operatório, sem alterações em seu quadro clínico.

O boletim destaca que o presidente está lúcido, orientado e segue com um dreno, aguardando a realização de novos exames de rotina.

O cardiologista Roberto Kalil, responsável pelo acompanhamento médico de Lula, chegou por volta das 11h desta quarta-feira ao Hospital. Ele reforçou que o presidente passou a noite sem intercorrências e que está estável. Durante o período de internação, Lula não poderá receber visitas.

Ele foi submetido a uma cirurgia de emergência para drenagem de um hematoma intracraniano, realizada na madrugada de terça-feira (10). O procedimento foi necessário após uma ressonância magnética detectar a lesão na cabeça, consequência de um acidente doméstico ocorrido em 19 de outubro.



O presidente segue sob acompanhamento da equipe médica, sob os cuidados de Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio.