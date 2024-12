Plano era uma tentativa de manter Bolsonaro no poder após a derrota nas eleições de 2022 - AFP

Plano era uma tentativa de manter Bolsonaro no poder após a derrota nas eleições de 2022AFP

Publicado 13/12/2024 11:32

Um levantamento feito pela Genial/Quaest, divulgado nesta sexta-feira, 13, aponta que 51% dos entrevistados acreditam que houve uma tentativa de golpe por parte de militares e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2022. Outros 38% disseram não acreditar.

Em novembro, a Polícia Federal (PT) indiciou Bolsonaro , o ex-ministro da Defesa general Braga Netto, o ex-chefe do GSI general Augusto Heleno, o presidente do PL Valdemar Costa Neto e mais 33 investigados nas Operações Tempus Veritatis e Contragolpe.

Os agora 40 indiciados estão ligados à tentativa de manter Bolsonaro no poder após a derrota nas eleições de 2022. O plano da suposta organização criminosa previa até o assassinato do presidente Lula, de seu vice Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O relatório está sendo analisado pela PGR.

A pesquisa da Quaest ouviu 8.598 brasileiros com 16 anos ou mais, entre os dias 4 e 9 de dezembro. A margem de erro é de um ponto percentual, com nível de confiança de 95%.

A análise mostra que entre eleitores de Lula, no segundo turno das eleições de 2022, a percentagem de pessoas que acreditam que houve uma tentativa de golpe é maior, de 61%. Já entre os que votaram em Bolsonaro, o número cai para 39%.

Veja os resultados:

Acredita que houve uma tentativa de golpe contra Lula por parte dos militares e Bolsonaro?

- Sim - 51%

- Não - 38%

- Não souberam/Não responderam - 12%

Entre os que votaram em Lula em 2022:

- Sim - 61%

- Não - 28%

- Não souberam/Não responderam - 11%

Entre os que votaram em Bolsonaro em 2022:

- Sim - 39%

- Não - 51%

- Não souberam/Não responderam - 10%

Entre os que votaram branco, nulo ou não votaram:

- Sim - 46%

- Não - 39%

- Não souberam/Não responderam - 15%