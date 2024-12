Walter Souza Braga Netto e Jair Bolsonaro - EVARISTO SA / AFP

Walter Souza Braga Netto e Jair BolsonaroEVARISTO SA / AFP

Publicado 14/12/2024 08:43

O general da reserva do Exército, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, Walter Souza Braga Netto, foi preso na manhã deste sábado (14) pela Polícia Federal (PF), em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro. Junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o militar integra uma lista de 37 pessoas indiciadas pela corporação no inquérito que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Segundo a PF, na operação deste sábado, estão sendo cumpridos um mandado de prisão preventiva, dois mandados de busca e apreensão e uma cautelar diversa da prisão "contra indivíduos que estariam atrapalhando a livre produção de provas durante a instrução processual penal".

"As medidas judiciais têm como objetivo evitar a reiteração das ações ilícitas", afirma a corporação. A operação está sendo realizada no Rio e em Brasília, com o apoio do Exército.

O ex-vice de Bolsonaro na chapa de 2022 será entregue ao Comando Militar do Leste e ficará sob custódia do Exército.

Braga Netto é apontado pela Polícia Federal como uma figura central na tentativa de golpe. Ele era integrante do "Núcleo Responsável por Incitar Militares à Aderirem ao Golpe de Estado" e do "Núcleo Operacional para Cumprimento de Medidas Coercitivas".

Ele era responsável por eleger alvos para amplificação de ataques pessoais contra militares em posição de comando que resistiam às investidas golpistas e por influenciar e incitar apoio aos demais núcleos de atuação.

O plano tinha como objetivo, além de manter Bolsonaro no poder, o assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do vice Geraldo Alckmin (PSB) e do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Em nota divulgada, Braga Netto afirmou que "nunca se tratou de golpe e muito menos de plano de assassinar alguém" e que "sempre primou pela correção ética e moral na busca de soluções legais e constitucionais".

Já Bolsonaro, o relatório aponta que o ex-presidente agiu de "forma direta e efetiva" nos atos executórios para tentar um golpe. De acordo com a corporação, Bolsonaro tinha conhecimento sobre o planejamento das ações para atentar contra a democracia brasileira.



"Os elementos de prova obtidos ao longo da investigação demonstram de forma inequívoca que o então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios realizados pela organização criminosa que objetivava a concretização de um golpe de estado e da abolição do estado democrático de Direito, fato que não se consumou em razão de circunstâncias alheias à sua vontade", diz o relatório.

Em coletiva de imprensa, ele declarou que "nunca discutiu golpe com ninguém". Segundo o ex-presidente, todas as medidas tomadas durante seu governo foram feitas "dentro das quatro linhas da Constituição".

Veja a lista dos indiciados:

- Ailton Gonçalves Moraes Barros;

- Alexandre Castilho Bitencourt da Silva;

- Alexandre Rodrigues Ramagem;

- Almir Garnier Santos;

- Amauri Feres Saad;

- Anderson Gustavo Torres;

- Anderson Lima de Moura;

- Angelo Martins Denicoli;

- Augusto Heleno Ribeiro Pereira;

- Bernardo Romão Corrêa Netto;

- Carlos Cesar Moretzsohn Rocha;

- Carlos Giovani Delevati Pasini;

- Cleverson Ney Magalhães;

- Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira;

- Fabrício Moreira de Bastos;

- Filipe Garcia Martins;

- Fernando Cerimedo;

- Giancarlo Gomes Rodrigues;

- Guilherme Marques de Almeida;

- Hélio Ferreira Lima;

- Jair Messias Bolsonaro;

- José Eduardo de Oliveira e Silva;

- Laércio Vergílio;

- Marcelo Bormevet;

- Marcelo Costa Câmara;

- Mario Fernandes;

- Mauro Cesar Barbosa Cid;

- Nilton Diniz Rodrigues;

- Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho;

- Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira;

- Rafael Martins de Oliveira;

- Ronald Ferreira de Araujo Junior;

- Sergio Ricardo Cavaliere de Medeiros;

- Tércio Arnaud Tomaz;

- Valdemar Costa Neto;

- Walter Souza Braga Netto;

- Wladimir Matos Soares.

Núcleos elencados pela PF

As investigações apontaram que os investigados se estruturaram por meio de divisão de tarefas, o que permitiu a individualização das condutas e a constatação da existência dos seguintes grupos:



a) Núcleo de Desinformação e Ataques ao Sistema Eleitoral;

b) Núcleo Responsável por Incitar Militares à Aderirem ao Golpe de Estado;

c) Núcleo Jurídico;

d) Núcleo Operacional de Apoio às Ações Golpistas;

e) Núcleo de Inteligência Paralela;

f) Núcleo Operacional para Cumprimento de Medidas Coercitivas