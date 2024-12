Expectativa é que o fornecimento comece a ser regularizado ainda nesta segunda quinzena de dezembro - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 16/12/2024 09:47

A Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos espera para as próximas semanas a regularização no fornecimento de alguns medicamentos em falta nos municípios. A informação foi dada nesta segunda-feira (16) pelo prefeito de Campinas (SP), Dário Saadi, vice-presidente de Saúde da FNP, que diz ter recebido a promessa do Ministério da Saúde.

Em entrevista à Rádio Eldorado, ele relatou problemas no abastecimento do medicamento fumarato de dimetila, para tratamento da esclerose múltipla, e a dificuldade da população em ter acesso à insulina fornecida no âmbito das Farmácias Populares.

A expectativa é que o fornecimento comece a ser regularizado ainda nesta segunda quinzena de dezembro. Entre as justificativas apontadas pelo governo para o desabastecimento estão a falta de matéria-prima dos fabricantes e problemas no pregão eletrônico para a compra dos remédios.