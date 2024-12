Publicado 17/12/2024 15:40

Brasília - O trabalho do Comprova em 2024 reafirmou o compromisso do projeto de enfrentar a desinformação de modo colaborativo e a vocação do consórcio para capacitação de profissionais. Desde o início em 2018, já passaram pelo Comprova 422 jornalistas. O projeto retorna em 20 de janeiro de 2025.

O Projeto Comprova, consórcio liderado pela Abraji – Associação Brasileira de Jornalismo investigativo e do qual fazem parte 42 organizações jornalísticas, encerrou a sétima fase com 275 reportagens investigativas publicadas pelo site e uma projeção de mais 3,5 mil publicações de veículos parceiros que reproduzem as verificações feitas pelo Comprova.



Dessas reportagens, 81 foram publicadas com os selos Contextualizando e Comprova Explica. As reportagens com essas sinalizações são produzidas em formatos explanatórios, que têm como objetivo oferecer mais contexto a assuntos que estejam sendo explorados por agentes de desinformação. Esses agentes costumam usar técnicas de persuasão sofisticadas para intencionalmente criar ruídos e influenciar a opinião dos cidadãos.



Em 2024, o Comprova também reforçou a produção de vídeos. Foram 73 verificações apresentadas em vídeo e compartilhadas nas plataformas sociais do projeto e dos veículos parceiros.



O Comprova abriu novas frentes de distribuição em 2024.



Em julho, o projeto lançou uma nova versão do aplicativo para celular, incluindo a possibilidade ao usuário de habilitar notificações. O aplicativo foi o vencedor do Best of 2022, prêmio da Google Play Store para o mercado brasileiro, na categoria “Melhores apps do bem“.



Em novembro, o Comprova liberou uma versão de testes para o seu canal no WhatsApp. A publicação da versão final está prevista para janeiro de 2025 com o lançamento de um curso criado com a MediaWise (Poynter) para ajudar as pessoas a elevar sua capacidade crítica para a desinformação.



Colaboração

A colaboração é um dos valores mais importantes do Projeto Comprova. E no ano eleitoral de 2024 o projeto procurou levar o espírito colaborativo para além dos veículos de comunicação que fazem parte do consórcio. Para isso, o Comprova produziu conteúdos especiais como o guia Inteligência Artificial – o básico para jornalistas, abriu um programa de mentorias para que jornalistas de outros veículos pudessem buscar orientações para checagem de conteúdos suspeitos nas eleições municipais e deu acesso a documentos até então de uso interno como a caixa de ferramentas Recursos para Jornalistas, que reúne dezenas de ferramentas úteis para o trabalho investigativo.



O Comprova também colaborou com a Meedan, uma organização internacional sem fins lucrativos que ajuda a desenvolver aplicações para enfrentamento da desinformação. Em 2024, compartilhamos com outras organizações de checagem brasileiras as sugestões de verificação de publicações sobre as eleições que recebemos pelo canal de WhatsApp do Comprova.



O chatbot do Comprova registrou 20 mil conversas via whatsapp com usuários entre janeiro e novembro de 2024.



O Comprova também colaborou com iniciativas como a Jornada Galápagos de Jornalismo, o LatamChequea, o projeto #FaketôFora da Educamídia, o projeto 24h pelo Diabetes e participou com seus representantes de dezenas de eventos, seminários e encontros sobre desinformação em 2024.



Capacitação de jornalistas

Um dos pilares do Comprova é a formação de jornalistas para atuarem no enfrentamento à desinformação e capacitá-los para usar métodos e técnicas de checagem no trabalho investigativo. Neste ano, 62 jornalistas trabalharam diretamente nas verificações do Comprova (veja a lista abaixo).



Esses profissionais receberam treinamento e parte deles participou de eventos de capacitação como o ComprovaDay, o LatamChequea e o Programa de Residência no Comprova.



O Comprova também distribuiu 82 bolsas mensais a jornalistas de veículos que necessitaram de apoio para ceder repórteres ao projeto. O custeio total dessas bolsas alcançou 410 mil reais.



Desde seu início, em 2024, já são 422 profissionais de comunicação que participaram do Comprova.



As verificações do Comprova são um ato coletivo. Nelas, dois ou três jornalistas fazem a investigação e ao menos outros três, de veículos diferentes, fazem o cross-checking, um tipo de revisão por pares. E as checagens passam também pela revisão de editores. Por se tratar de um trabalho coletivo, as verificações do Comprova não são assinadas.



Para o devido crédito ao trabalho dos verificadores, publicamos aqui a lista dos profissionais que participaram do Comprova em 2024.





Adriano Soares - Portal Imirante



Alanis Neto - Correio do Estado



Alessandra Monnerat - Estadão



Alexandra Cavalcanti - Correio do Estado



Aline Nunes - A Gazeta



Ariel Freitas - Estadão



Bernardo Costa - Estadão



Bruna Barone - Band News FM



Bruno Vital - Tribuna do Norte



Carlos Iavelberg - UOL



Cecília Sorgine - AFP



Cido Coelho - SBT e SBT News



Clarissa Pacheco - Estadão



Daniel Aloísio - Correio



Davi Vittorazzi - Programa de Residência no Comprova



Felipe Salustino - Tribuna do Norte



Fred Carvalho - AFP



Fred Vidal - O Dia



Gabriel Belic - Estadão



Gabriela Brasil - Portal Norte



Gabriela Braz - Correio Brasiliense



Gabriela Meireles - Estadão



Giovana Frioli - Estadão



Isabela Aleixo - UOL



Izabella Caixeta - Estado de Minas



Julia Salim Monteiro de Castro Paes - Programa de Residência no Comprova



Karla Araújo - O Popular



Leandra Souza - Programa de Residência no Comprova



Luan Souza da Conceição - Programa de Residência no Comprova



Luciana Marschall - Estadão



Luciana Nascimento Araújo - Correio de Carajás



Luisa Alcantara e Silva - Folha de S. Paulo



Ma Leri Silverio da Silva - Programa de Residência no Comprova



Maria Clara Pestre - AFP



Maria Eduarda Nascimento - Estadão



Maria Paula Letti - Canal Meio



Milena Vogado da Silva - Metrópoles



Milka Moura - Estadão



Nathália Moreira - UOL



Pedro Bardini - Nexo



Pedro Prata - Estadão



Raquel Rocha - Programa de Residência no Comprova



Rayane Lopes - Programa de Residência no Comprova



Sabrina Quariniri - NSC



Samantha Stephany do Nascimento Conceição - Programa de Residência no Comprova



Samuel Lima - Estadão

Stéphanie Karoline Araújo do Carmo - Programa de Residência no Comprova



Talita Burbulhan - Estadão



Thatiany Nascimento - Diário do Nordeste



Thays Araújo - Correio de Carajás



Thays Maria dos Santos Salles - O Povo



Thiago Aquino - Agência Tatu



Valesca Consolaro - Correio do Estado



Vanessa Ortiz - Terra



Victor Aguiar - CNN Brasil



Vinicius Zanotto - A Gazeta



Yasmin Restum - Canal Meio





Também fazem parte da equipe os editores David Michelsohn, Hélio Miguel Filho, José Antônio Lima e Sérgio Lüdtke.



O Projeto Comprova é financiado pela Google News Initiative e recebeu também recursos da Meta e do WhatsApp em 2024. Saiba mais sobre nossos valores, princípios e financiamento na página de transparência do Comprova.



O Comprova retomará as suas atividades em 20 de janeiro de 2025.