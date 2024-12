Hideraldo Henrique Silva, ex-prefeito de Boa Esperança - Divulgação

Hideraldo Henrique Silva, ex-prefeito de Boa EsperançaDivulgação

Publicado 18/12/2024 10:40

Hideraldo Henrique Silva, ex-prefeito de Boa Esperança, tomou posse como presidente das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais (CeasaMinas) nesta quarta-feira (18), no auditório Minas Bolsa, na sede da instituição, em Contagem (MG). Na última quinta-feira (12), Hideraldo renunciou ao cargo de prefeito por meio de uma carta à Câmara Municipal, com o objetivo de assumir a nova função.

O evento contou com a presença de autoridades governamentais, representantes do associativismo e do setor empresarial, além de líderes do setor agrícola, parceiros estratégicos, prefeitos e lideranças políticas do estado. A CeasaMinas é uma das maiores redes de abastecimento e distribuição de alimentos do país.

Reeleito prefeito de Boa Esperança em 2020, com 79,87% dos votos válidos, Hideraldo, de 52 anos, é formado em Administração pela Faculdade Cenecista de Varginha e iniciou sua trajetória política após experiência em diversas funções no setor privado. Entre 2013 e 2014, atuou como secretário municipal de Saúde de Boa Esperança. Hideraldo também já foi presidente da Associação Comercial e Industrial de Boa Esperança (ACIBE) e da Associação dos Municípios do Lago de Furnas (ALAGO).

“Vamos fazer uma gestão compartilhada com todos os atores que participam do dia a dia da instituição. Serão implementadas ações que contribuam para o desenvolvimento socioeconômico regional e para o fortalecimento da segurança alimentar, com inovação, estratégia e trabalho em grupo”, enfatizou o novo presidente da CeasaMinas.