Fogo de artifício são muito comuns no período festivoFreepik

Publicado 19/12/2024 11:13

As celebrações de final de ano são marcadas pela queima de fogos de artifício, um espetáculo bonito para os olhos, mas que pode se transformar em tragédia.

Quando manuseados sem cuidado, esses artefatos oferecem riscos sérios, como queimaduras de terceiro grau, danos ósseos, amputações e até mesmo a morte.

De acordo com o Ministério da Saúde, entre janeiro e setembro deste ano, foram registrados 288 internações e atendimentos hospitalares por ferimentos causados por fogos de artifício no Sistema Único de Saúde (SUS), número maior do que no mesmo período de 2023 - 271 registros.

Já os atendimentos ambulatoriais de vítimas de queimaduras causadas por fogos de artifício contabilizaram 112 atendimentos de janeiro a setembro de 2024; em 2023, no mesmo período, foram 102. Ainda segundo dados da pasta, de 2019 a 2022, o SUS registrou 1.548 internações por ferimentos causados por fogos de artifício, média de 1 caso por dia. Na última década, de janeiro de 2014 a setembro de 2024, foram contabilizadas 4.808 internações.

"A força da explosão, combinada com o calor intenso, pode resultar em danos graves aos ossos, como fraturas nos dedos, nas mãos e até no punho. Além disso, a explosão pode causar lacerações profundas, danos aos tecidos e até amputações, dependendo da gravidade do acidente. Por isso, é fundamental tomar precauções rigorosas ao manusear fogos de artifício, sempre seguindo as orientações de segurança e evitando o contato direto com os artefatos", ressalta o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão (SBCM), Antonio Carlos da Costa.

Baixo número de ocorrências no Rio de Janeiro

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) informa que, em 2023, foram registrados 04 casos de vítimas por acidentes com fogos de artifício em unidades do Sistema Único de Saúde (SUS), em todo o estado: 1 em Casimiro de Abreu; 1 em Itaboraí; 1 em Volta Redonda e 1 em Teresópolis.

Em 2024, foram registrados 03 casos: 2 no município do Rio de Janeiro e 1 em Nova Iguaçu.

Prevenção

Uma orientação importante para evitar acidentes com fogos de artifício é não manusear os artefatos com as mãos. "Utilize sempre utensílios apropriados, como suportes ou disparadores, para manusear os fogos. Evite segurá-los diretamente nas mãos, mesmo os mais simples".

Ao soltar fogos, mantenha uma distância segura das pessoas, especialmente crianças e animais. Não se aproxime do artefato após o acendimento, pois ele pode explodir inesperadamente.

Também é importante que a compra de fogos de artifício seja feita em estabelecimentos autorizados, além de verificar se possuem selo de segurança, garantindo que os produtos atendem aos requisitos legais.

"Aproveite as festas de fim de ano de forma segura, respeitando as normas de segurança e evitando o manuseio imprudente de fogos de artifício. Só assim poderemos celebrar com alegria", conclui.