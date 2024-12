O ministro da Fazenda Fernando Haddad - Sergio Lima / AFP

O ministro da Fazenda Fernando HaddadSergio Lima / AFP

Publicado 20/12/2024 13:02

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse, nesta sexta-feira (20), que ainda é cedo para falar de cenário político para 2026, mas defendeu que o presidente Luiz Inácio Lula "tem as condições" para chegar competitivo em 2026. "O Presidente Lula tem as condições pela experiência que tem, pelo compromisso, pelo símbolo que representa de chegar competitivo em 2026 e estando atento ao que precisa ser feito", disse. Haddad acrescentou, ainda, que não se entende como candidato nas próximas eleições presidenciais.

O ministro fez um paralelo sobre crises e a competitividade de governos para chegar em reeleições ao citar episódio classificado por ele como "extremo", quando em 1999 a gestão de Fernando Henrique Cardoso enfrentou a crise cambial e, depois, em 2001, a crise energética. Mesmo naquele contexto "muito mais grave" e estressado, FHC indicou José Serra, que disputou a eleição de forma competitiva em 2002, lembrou.

"Estou dando um caso extremo porque na comparação com o que está acontecendo agora não tem aquilo ali, lá foi muito mais estressado, foi uma crise muito grave. A economia começou a responder em 2000 e o governo chegou competitivo. Se não fosse a crise energética em 2001 o governo chegaria competitivo. Então não dá para antecipar cenários no Brasil, um país tão instável politicamente", afirmou o ministro durante café da manhã com jornalistas.