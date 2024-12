Alguns voos com destino a Congonhas haviam sido cancelados - Foto: Paulo Ávila

Alguns voos com destino a Congonhas haviam sido canceladosFoto: Paulo Ávila

Publicado 21/12/2024 13:02 | Atualizado 21/12/2024 13:03

O aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, opera normalmente e sem restrições na manhã deste sábado, 21. Devido ao temporal com fortes chuvas e ventos, na tarde da sexta-feira, três voos tiveram que ser transferidos do aeroporto.

De acordo com a Aena, concessionária que administra o terminal, na manhã deste sábado quatro voos com origem no Aeroporto de Santos Dumont com destino a Congonhas foram cancelados; três eram da Latam e um da Gol.

Duas partidas de Congonhas, uma da Latam e outra da Gol, também foram canceladas. A empresa não informou a razão dos cancelamentos.

No aeroporto de Guarulhos, dois voos aparecem como cancelados e três atrasados no painel de informações de chegadas e partidas da manhã deste sábado.

Na sexta, a GRU Airport, concessionária que administra o terminal, havia informado que sete voos tinham sido alternados para outros aeroportos, e quatro tiveram suas partidas canceladas, porque "ocorreu uma oscilação de energia devido às chuvas e ventos fortes na região do aeroporto".

A empresa afirmou que a energia foi restabelecida.

A Latam informou que a situação dos voos está normal neste sábado, tanto em Congonhas, como em Guarulhos. Na sexta, alguns voos da companhia com destino aos dois aeroportos sofreram atrasos, cancelamentos ou foram desviados para outros terminais devido às fortes chuvas.

A Azul comunicou que suas operações em Guarulhos e Congonhas seguem normais neste sábado, "sem impactos relevantes e sem cancelamentos".

Na tarde de sexta, por conta das condições climáticas adversas, três voos que iriam pousar em Congonhas tiveram que ser alternados para outros terminais, enquanto outros cinco com chegada ou destino ao aeroporto da capital paulista precisaram ser cancelados.

Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura, na manhã deste sábado já não havia áreas de instabilidade sobre a capital.

A previsão é que o tempo fique instável e chuvoso durante o dia, segundo o CGE. À tarde, as instabilidades devem ficar de moderadas a fortes. O serviço de meteorologia MeteoBlue também prevê chuvas à tarde. Porém, o risco de temporais para os próximos dias diminuiu, informou o CGE.