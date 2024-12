Anderson Nascimento Sena, vulgo 'Danda' - Reprodução

Publicado 21/12/2024 08:31

Bahia - Dois suspeitos no envolvimento na morte do ex-ator mirim João Rebello, em outubro, foram mortos durante uma troca de tiros com a polícia nesta sexta-feira (20). O caso aconteceu em Arraial D'Ajuda, distrito do município de Porto Seguro.

Segundo a Polícia Militar, agentes receberam informações de que homens armados estavam atuando no tráfico na região. Os militares foram até o local informado e diversos criminosos fugiram.

Dois suspeitos correram para uma casa para se esconder. A polícia realizou um cerco na residência e quando tentou entrar no local para prender os homens, foi iniciado um confronto armado, por volta das 6h.

Ao fim da troca de tiros, Anderson Nascimento Sena, conhecido como 'Danda', e um outro criminoso conhecido como 'Kuririn' foram encontrados sem vida. As informações são do jornal baiano "A Tarde".

Ainda de acordo com a PM, Kuririn estava sim envolvido na morte de João Rebello, mas seu apelido não havia sido apontado pela Polícia Civil.

Após os disparos, duas pistolas, 24 gramas de crack, 88 gramas de cocaína e 580 gramas de maconha foram apreendidos.

Morte de João Rebello

A morte do ex-ator, de 45 anos, aconteceu em Trancoso, no sul do estado. Na ocasião, ele foi encontrado morto dentro do próprio carro. Segundo testemunhas, dois homens se aproximaram em uma moto e atiraram à queima-roupa contra a vítima.

No dia seguinte, uma moto que teria sido utilizada pelos criminosos foi encontrada por policiais militares, colaborando para a investigação.

João Rebello tinha 45 anos e participou de novelas como 'Bebê a Bordo' (1989) e 'Vamp' (1991), entre outras da TV Globo.