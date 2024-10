João Rebello tinha 45 anos quando foi assassinado - Reprodução/Instagram

João Rebello tinha 45 anos quando foi assassinadoReprodução/Instagram

Publicado 28/10/2024 12:32 | Atualizado 28/10/2024 12:45

Bahia - Os dois suspeitos pelo assassinato do ex-ator mirim João Rebello , na última quinta-feira (24), foram identificados pela Polícia Civil. Além disso, a corporação afirmou, nesta segunda-feira (28), que o assassinato aconteceu por engano.

Em nota, a 3ª Delegacia Territorial de Trancoso informou ainda que o novo indicativo, considerando uma confusão por parte dos criminosos, afasta qualquer possibilidade do envolvimento do artista com atividades criminosas. Confira:

"A 3ª Delegacia Territorial de Trancoso segue com a apuração da morte de João Rebello Fernandes, ocorrida na última quinta-feira (24), naquele distrito de Porto Seguro. Já há indicativo de autoria e as investigações apontam que ele teria sido morto por engano, levando também à impossibilidade de qualquer envolvimento da vítima em atividades criminosas. Todas as medidas legais estão sendo adotadas. Oitivas e diligências estão em andamento e há equipes em campo buscando imagens que possam auxiliar na elucidação do caso".

A morte do ex-ator, de 45 anos, aconteceu em Trancoso, no sul do estado. Na ocasião, ele foi encontrado morto dentro do próprio carro. Segundo testemunhas, dois homens se aproximaram em uma moto e atiraram à queima-roupa contra a vítima.

No dia seguinte, uma moto que teria sido utilizada pelos criminosos foi encontrada por policiais militares, colaborando para a investigação.

João Rebello tinha 45 anos e participou de novelas como 'Bebê a Bordo' (1989) e 'Vamp' (1991), entre outras da TV Globo.