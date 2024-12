UBS foi invadida pela água e situação assustou pacientes que estavam no local - Reprodução

Publicado 21/12/2024 13:30 | Atualizado 21/12/2024 13:35

São Paulo - A forte chuva que caiu sobre São Paulo nesta sexta-feira (20) causou danos em diversos pontos da capital paulista. Um vídeo mostra uma Unidade Básica de Saúde (UBS), no bairro Cidade Líder, sendo invadida pelas águas.

No vídeo, é possível observar o portão não resistindo à força do alagamento. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a unidade teve queda de energia por conta do ocorrido. Confira:

Água invade Unidade Básica de Saúde durante temporal em São Paulo.



Ainda segundo a secretaria, a luz foi religada neste sábado (21), e a equipe de manutenção está mobilizada na limpeza do local, visando prepará-lo para receber novamente os pacientes na segunda-feira (23). A UBS já não opera aos fins de semana.

A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção por conta das fortes chuvas. Segundo um boletim da Enel, em dado momento desta sexta-feira, 666 mil clientes chegaram a ficar sem eletricidade em suas casas na Região Metropolitana.

Somente na capital, foram 469 mil. Já na manhã deste sábado, o número de pessoas sem luz havia sido reduzido para 320 mil.