CNJ entende que o aumento do auxílio-alimentação representa uma "desconfiguração" do benefício - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Publicado 21/12/2024 15:13

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu suspender o pagamento de auxílio-alimentação natalino de R$ 10.055 aprovado para juízes e servidores do Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJ-MT).

A decisão foi proferida na sexta-feira, 20, pelo corregedor nacional de Justiça, Mauro Campbell Marques, e suspende a deliberação do Conselho da Magistratura do TJMT que foi aprovada no dia 17 de dezembro para garantir o repasse do benefício no mês de dezembro. A norma também reajustou o auxílio mensal dos meses seguintes para R$ 2.055.

Na decisão, o corregedor entendeu que o aumento do auxílio-alimentação representa uma "desconfiguração" do benefício e achou necessário suspender o pagamento para analisar profundamente o caso.

A reportagem entrou em contato com o TJ-MT e aguarda retorno. O espaço está aberto para manifestação.