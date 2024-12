Carro capotou na BR-226, nas imediações do km 401 - Reprodução

Publicado 26/12/2024 11:22 | Atualizado 26/12/2024 11:26

Uma mulher e uma menina de 11 anos morreram e sete pessoas ficaram feridas após um carro capotar na BR-226, em Pau dos Ferros, no Alto Oeste potiguar, Rio Grande do Norte, na tarde desta quarta-feira (25).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do Fiat Doblò tentou desviar de um buraco na pista, perdeu o controle e capotou o veículo, que só parou cerca de 300 metros após o local. O caso aconteceu nas imediações do km 401.

Os feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para o Hospital Regional de Pau dos Ferros. Dentre eles, um bebê de quatro meses, que foi levado para Mossoró.



O trânsito da região foi interrompido temporariamente para o atendimento e investigações do caso, que são feitas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) e a Polícia Civil (PC). As vítimas seguem sem identificação oficial até a tarde desta quinta-feira (26) no Itep.