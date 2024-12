Jogo simples custa R$ 5 - Tomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 31/12/2024 07:49 | Atualizado 31/12/2024 07:50

A Mega-Sena da Virada irá sortear R$ 600 milhões, o maior prêmio da história, nesta terça-feira (31), e os interessados no montante terão até as 18h para arriscar uma chance. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica em todo o país, pela internet ou aplicativo de celular. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

O apostador pode escolher de seis a 20 números no volante, composto por 60 no total. Na compra on-line, há um valor mínimo de R$ 20 para a compra, o equivalente a 4 apostas simples.

Os jogadores também podem optar pela Surpresinha, onde o sistema das lotéricas escolhe de forma aleatória os números e eles ficam mascarados com o duplo X até a efetivação da aposta.

O sorteio do concurso nº 2.810 acontece às 20h, pelo horário oficial de Brasília e terá transmissão ao vivo tanto pelo canal do Youtube como pela página do Facebook da Caixa.

Para ganhar o prêmio principal é preciso acertar os seis números dentre os 60 disponíveis. Vale lembrar que a Mega da Virada não acumula e, por isso, se ninguém acertar a faixa principal, de seis números, o prêmio é dividido entre os acertadores da segunda faixa, com acerto de 5 números e assim por diante.