Relembre os principais acontecimentos políticos do anoMontagem

Publicado 31/12/2024 05:00

O ano de 2024 foi marcado por uma série de eventos políticos no Brasil. Desde a Cúpula de Líderes do G20, a prisão do general da reserva Braga Netto, e os três indiciamentos do ex-presidente Bolsonaro, o cenário político foi palco de reviravoltas e momentos decisivos. Relembre esses e outros marcos que definiram este ano.

- Eleições Municipais



As eleições municipais que ocorreram nos dias 6 (1º turno) e 27 de outubro (2º turno) foram palco de uma série de acontecimentos polêmicos. Durante um debate organizado pela TV Cultura, em 15 de setembro, o então candidato José Luiz Datena (PSDB) protagonizou um dos momentos mais conturbados da campanha eleitoral ao arremessar uma cadeira sobre Pablo Marçal (PRTB)

Na ocasião, Marçal chamou o apresentador de assediador, referindo-se a um processo de 2019 movido por uma ex-jornalista da Band contra Datena. Em seguida, Marçal disse que o adversário "não era homem" para agredi-lo como havia ameaçado há cerca de duas semanas no debate da TV Gazeta. Datena, então, deixou seu púlpito, pegou uma cadeira e a arremessou contra o influenciador.

Mas essa não foi a única polêmica durante as eleições municipais de São Paulo. Outro momento de grande repercussão ocorreu na véspera do primeiro turno, na noite do dia 5, quando o então candidato Pablo Marçal publicou um laudo falso atribuído a Guilherme Boulos (PSOL) , alegando um surto psicótico grave, delírio persecutório e tendências homicidas após o uso de cocaína.

- Supremo Tribunal Federal

- Operação Tempus Veritatis e Operação Contragolpe

Ainda em fevereiro, a Polícia Federal (PF) deflagrou a operação Tempus Veritatis , que tinha como alvo ex-ministros, aliados políticos e o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O objetivo era investigar uma organização criminosa acusada de atuar em tentativas de golpe de Estado e a subversão do Estado Democrático de Direito, após as eleições de 2022.

Já em novembro, ocorreu um desdobramento da Tempus Veritatis, que ficou conhecida como Operação Contragolpe . Em um relatório enviado ao STF, a Polícia Federal afirmou que havia um plano para assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Militares foram presos pela operação, inclusive o general Braga Netto (PL), ex-vice de Bolsonaro na chapa de 2022

- Prisão de Braga Netto

O ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, Walter Souza Braga Netto, foi preso no dia 14 de dezembro , tornando-se o primeiro general de quatro estrelas detido na era democrática do Brasil. O general é alvo das investigações da Operação Contragolpe, que apura uma tentativa de golpe e o homicídio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do vice Geraldo Alckmin (PSB) e do ministro do STF, Alexandre de Moraes.

O militar está sob a custódia do Exército, no Comando da 1ª Divisão do Exército, na capital fluminense, em um quarto destinado ao chefe do Estado-Maior, que conta com ar-condicionado, geladeira, armário, aparelho de televisão e um banheiro exclusivo

- Bolsonaro indiciado três vezes



A Polícia Federal indiciou Bolsonaro, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid e outras 15 pessoas, em março , por participação em um suposto esquema de fraude de registros de doses no cartão vacinal contra a Covid-19. Bolsonaro foi indiciado pelos crimes de inserção de dados falsos e associação criminosa.

Já no fim de novembro, Bolsonaro, Braga Netto e outras 35 pessoas foram indiciadas pela PF pelos crimes de organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. Essa foi a primeira vez que um ex-presidente foi indiciado por conspirar contra a democracia brasileira no período democrático.

- Governo Lula

Na esfera econômica, o governo Lula sofreu um duro revés. Em 29 de novembro, após o governo declarar as medidas de corte de gastos, o dólar encerrou, pela primeira vez na história, acima de R$ 6 reais . Nas redes sociais, os internautas demonstraram indignação com a notícia.

Quem também protagonizou uma das polêmicas do governo foi a primeira-dama, Janja Lula da Silva. Durante um evento paralelo ao G20, cujo tema central era a desinformação, Janja utilizou a expressão "fuck you" (um xingamento em inglês) ao se referir ao bilionário Elon Musk . O caso ganhou repercussão nos jornais internacionais.

- Atentado em Brasília

Um catarinense causou momentos de tensão em Brasília na noite de 13 de novembro ao provocar explosões perto do Supremo Tribunal Federal (STF) . Francisco Wanderley acabou sendo atingido e morto pelos artefatos que ele mesmo lançou. O atentado praticamente sepultou as esperanças bolsonaristas de aprovação do projeto de lei que anistia os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 — e que poderia anular a inelegibilidade do ex-presidente Jayr Bolsonaro.

- Aborto e PEC 6x1