O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de PiúmaReprodução / Google Maps

Publicado 02/01/2025 14:57

A Polícia Militar do Espírito Santo resgatou duas crianças, de 2 e 5 anos, em situação de abandono na cidade de Piúma, ao sul do estado, nesta quarta-feira (1º). Segundo as autoridades, o padrasto dos jovens, que estava cuidando deles, está desaparecido desde terça-feira (31), na virada do ano.

Quando os agentes chegaram ao local, eles encontraram os irmãos sentados na calçada, segundo o jornal "Folha Vitória".

Conforme o veículo, a mãe biológica dos meninos está presa há cerca de um mês por tráfico de drogas. O padrasto ficou com a guarda, e segundo testemunhas, tentou entregá-los à avó materna deles, mas não conseguiu e os deixou sozinhos no dia do Réveillon, e não retornou. O pai biológico também está detido.

Depois do resgate, as crianças foram levadas ao Conselho Tutelar da região. Uma vizinha permaneceu com os meninos até a chegada de um representante do órgão.

A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Piúma.