Cemitério de Matinhos, cidade no litoral do ParanáReprodução / Google Street View

Publicado 03/01/2025 13:34 | Atualizado 03/01/2025 13:36

Um freezer com gatos e cachorros congelados e sacos de ossadas humanas foram encontrados no Cemitério Municipal de Matinhos, litoral do Paraná, na noite desta quinta-feira (2). A Polícia Científica compareceu ao local para realizar a perícia.

O prefeito da cidade, Eduardo Dalmora (PL), realizou a denúncia através das suas redes sociais. "Eu estou descrente com as coisas, indignado com o que tem acontecido no nosso município", afirmou, dois dias após tomar posse do cargo.

Segundo o coronel Tavares, secretário da Defesa Civil do município, as sacolas, que seriam mais de 20, estavam na administração do cemitério. "Temos vários sacos de ossadas humanas jogados em um lugar que não é nem propício", disse.

A Polícia Civil informou que testemunhas estão sendo ouvidas na delegacia e um inquérito foi instaurado para esclarecer os possíveis crimes contra a saúde pública.

Procuradas, a Polícia Militar do Paraná e a prefeitura de Matinhos não se manifestaram até o fechamento desta reportagem. O espaço está aberto.