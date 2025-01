Tiago Ribeiro de Lima, conhecido como Toguro, foi detido nesta quinta-feira (9) - Reprodução / Instagram

Tiago Ribeiro de Lima, conhecido como Toguro, foi detido nesta quinta-feira (9)Reprodução / Instagram

O influenciador Tiago Ribeiro de Lima, conhecido como Toguro, foi detido por desacato a agentes de trânsito nesta quinta-feira (9) em Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina. Ele acabou liberado após assinar o termo de comparecimento em juízo na Central de Plantão Policial da cidade.

Segundo o portal "ND Mais", dois veículos estavam estacionados em um local proibido no centro do município. Um deles, um Fiat Mobi, não tinha placa e era caracterizado da Mansão Maromba, franquia fitness que pertence ao influencer.

Em registros publicados nas redes sociais, ele aparece conversando com os guardas municipais e colocado na viatura. Horas depois, Toguro postou um vídeo dirigindo uma moto elétrica pelas ruas de Balneário Camboriú, com a legenda "Liberdade cantou".

A Polícia Civil de Santa Catarina afirmou que foi realizado o Termo Circunstanciado em desfavor de Toguro pelo desacato. O delegado Alison Rocha presidiu a ocorrência.

A reportagem tentou contato com o influenciador, mas não teve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço está aberto.