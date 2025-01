Facão foi utilizado pelo adolescente para atacar o outro jovem - Divulgação/PCAM

Facão foi utilizado pelo adolescente para atacar o outro jovemDivulgação/PCAM

Publicado 14/01/2025 12:09

Amazonas - Um adolescente de 14 anos foi apreendido pela Polícia Civil do Amazonas após esfaquear um jovem de 15 anos. O caso aconteceu em Uarini, a 565 quilômetros de Manaus.

De acordo com o delegado Jailton Santos Júnior, do 58º Distrito Integrado de Polícia, os dois possuíam uma rixa, que motivou as agressões e a tentativa de assassinato. Segundo ele, pessoas que estavam jogando futebol nos arredores foram responsáveis por parar as agressões.

"As agressões só cessaram após a intervenção de pessoas que estavam jogando futebol em uma quadra próxima ao local. A vítima foi socorrida e está hospitalizada, tendo inclusive o dedo anelar esquerdo amputado", informou o delegado.

A vítima teve fraturas no crânio, nos ossos dos braços, nos dentes e em outras partes do corpo. Além disso, ela precisou amputar um dedo.

As agressões aconteceram na sexta-feira (10), por volta das 23h, e a apreensão do menor se deu após uma ação policial na manhã de sábado (11).

O adolescente responderá por ato infracional análogo a homicídio qualificado por motivo torpe e mediante emboscada. Ele está à disposição do Juizado da Infância e Juventude Infracional.