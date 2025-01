Polícia investiga se agente foi morto a mando a mulher em São Paulo - Reprodução

Polícia investiga se agente foi morto a mando a mulher em São PauloReprodução

Publicado 16/01/2025 08:13

São Paulo - A Polícia Civil de São Paulo investiga se a morte de um agente, ocorrida no dia 6, pode ter sido planejada pela mulher da vítima, que está presa desde segunda-feira (13). Um suspeito de ter executado o policial com quatro tiros na cabeça foi preso nesta quarta-feira (15).

Arnaldo José Nascimento, de 57 anos, foi morto dentro de sua gráfica, em São Miguel Paulista, na Zona Leste da capital. O investigado pelo assassinato, Ronaldo da Silva, conhecido como Tatu, prestava serviços à gráfica e, segundo a polícia, teria sido contratado pela mulher de Nascimento, Maria Francileide Nunes, de 55 anos, para matá-lo.

O Estadão não conseguiu localizar as defesas de Maria Francileide e de Silva, que foi conduzido à 7ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco), responsável pela investigação do caso.

Conforme a polícia, dois homens invadiram a gráfica e um deles disparou quatro tiros contra a cabeça de Nascimento, matando-o. Depois fugiram, mas câmeras de segurança registraram o crime.

Investigação

O outro suspeito foi identificado como Douglas Cabral de Oliveira, de 39 anos. Ele foi preso no mesmo dia do homicídio e, segundo a polícia, confessou sua participação. Aos investigadores, afirmou ter sido chamado por Silva para participar do crime, que supôs se tratar de um assalto, sem mortes. Teria então se surpreendido quando o comparsa matou a vítima a tiros. A defesa de Oliveira também não foi localizada.

Após descobrirem, por meio de Oliveira, a identidade de Silva, policiais foram à casa dele, e lá encontraram a viúva, Maria Francileide.

Os investigadores já haviam suspeitado dela em função da reação fria à morte do marido. Também motivou desconfiança o fato de ela ter afirmado não reconhecer os suspeitos pelo crime, embora a identificação fosse clara pelas câmeras de segurança e houvesse indícios de que a mulher conhecia pessoalmente ao menos um dos suspeitos.



A polícia pediu a prisão preventiva de Maria Francileide, que foi concedida. Segundo a investigação, ao receber voz de prisão na segunda-feira, a mulher tentou sacar a arma do marido, que guardava na cintura. Um policial a imobilizou e impediu que ela concluísse a ação. A polícia acredita agora que Maria Francileide pagou para Silva matar seu marido.

Com informações do Estadão Conteúdo.