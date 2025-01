Helicóptero caiu em Caieiras, São Paulo - Divulgação/Bombeiros/Defesa Civil

Publicado 18/01/2025 11:26 | Atualizado 18/01/2025 12:08

O piloto do helicóptero que caiu nesta sexta-feira (17) , em São Paulo, e foi resgatado com vida, estava abalado e com sede após passar a noite em uma área de mata fechada ao lado da Rodovia dos Bandeirantes, na cidade de Caieiras. Segundo a capitã da Polícia Militar Larissa Fidelis, o piloto Edenilson de Oliveira Costa, de 49 anos, informou que o mau tempo o desorientou, e isso teria causado o acidente. A informação foi concedida durante uma coletiva de imprensa.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) explica que a desorientação espacial ocorre quando o piloto não consegue identificar com precisão a sua localização. Essa desorientação pode criar falsas informações sensoriais e ilusão de referência durante o voo, fazendo com o piloto deixe de notar alterações como uma sensação de queda, por exemplo.

A capitã também informou que o piloto e a menina passaram a noite fora da aeronave e debaixo de um guarda-chuva, dentro da região de mata.

"No momento em que a gente visualizou a aeronave, a gente viu imediatamente o piloto desorientado na ribanceira próxima à aeronave. Nós efetuamos o pouso no meio da rodovia, paramos o trânsito. Dois tripulantes desembarcaram da aeronave e foram de encontro com o piloto. Ele só dizia que tinha a menina que estava viva", contou Fidelis.

Decolagem

A aeronave decolou do heliporto Helicidade, no Jaguaré, na Zona Oeste da cidade de São Paulo, com destino à cidade de Americana, no interior do estado, na noite de quinta-feira (16), às 19h16. A Sala de Rádio do local informou que o tempo fechado havia dificultado a visibilidade.

Acidente

Segundo o Corpo de Bombeiros, o sinal de GPS do helicóptero sumiu por volta de 20h34, e uma chamada de desaparecimento da aeronave foi recebida às 23h28. A aeronave, da fabricante Eurocopter France, e modelo EC 130 B4, caiu na região do Morro do Tico-Tico, nas proximidades do Conjunto Habitacional Nosso Teto, em Caieiras.

Das quatro pessoas a bordo, Edenilson, o piloto, e Bethina Feldman, passageira de 12 anos, sobreviveram. André Feldman, de 50 anos, e Juliana Elisa Alves Feldman, de 49 anos, pais de Betina, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. O acidente ocorreu no dia do aniversário de 12 anos de Bethina.

Equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR) e Comando de Aviação da Polícia Militar trabalharam durante o resgate.

Equipes atuaram no resgate na manhã desta sexta-feira (17) Divulgação/Bombeiros/Defesa Civil

Estado de Saúde dos sobreviventes

O Hospital das Clínicas, na Zona Oeste da capital, disse que Edenilson e Bethina deram entrada no hospital na manhã desta sexta-feira (17), mas informou que a instituição não possui autorização para informar o estado de saúde dos pacientes.

Piloto

Edenilson de Oliveira Costa, o piloto do helicóptero, é casado e pai de duas filhas. O profissional tem mais de 15 anos de experiência na área e, segundo registros profissionais, atualmente trabalha em Brasília. Edenilson também possui formação em Enfermagem pela Faculdade de Jaguariúna.

Piloto Edenilson de Oliveira Costa Reprodução