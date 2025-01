Érika Hilton publicou um vídeo de quase cinco minutos em suas redes sociais - Reprodução / Instagram

Publicado 18/01/2025 17:24

Brasília - A deputada federal Érika Hilton (PSOL-SP) publicou neste sábado (18) um vídeo de quase cinco minutos em suas redes sociais, falando sobre a extrema direita e as notícias falsas sobre a taxação do Pix. O conteúdo, que apresenta um tom semelhante ao do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), funciona como uma resposta ao vídeo do parlamentar.

"O governo Lula nunca defendeu a taxação do Pix, muito pelo contrário. Quem sempre defendeu a taxação do Pix foi o ex-ministro da Economia de Bolsonaro, Paulo Guedes. Ele sempre falou sobre taxar o Pix", explica a deputada. O vídeo de Érika já atingiu a marca de 14,2 milhões de visualizações no Instagram atéo momento de publicação desta matéria.







Érika também defende, ao longo do vídeo, que a fiscalização seja feita. "Lula propôs algo que já existe. Hoje já se passa a receita federal a informação de movimentações a partir de R$ 2 mil, o governo queria era aumentar para R$ 5 mil na tentativa de constranger, coibir criminosos, quadrilhas, pessoas que fazem movimentações de montantes financeiros bilionários, muito acima de seus salários e talvez seja isso que a extrema direita queira esconder", diz.