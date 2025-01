Polícia Civil encontrou inconsistências no depoimento do homem - Divulgação

Polícia Civil encontrou inconsistências no depoimento do homemDivulgação

Publicado 19/01/2025 10:12 | Atualizado 19/01/2025 13:08

Mato Grosso do Sul - Um homem irá responder por comunicação falsa de crime após mentir para a polícia, dizendo ter sido sequestrado e o carro roubado em Três Lagoas, interior do Mato Grosso do Sul. Em vez disso, ele entregou o automóvel a um traficante em troca de drogas.

Segundo a polícia, o homem, de 52 anos, esperava que o criminoso devolvesse o veículo no mesmo dia, o que não aconteceu. Com medo da reação da família, o investigado informou que havia sido vítima de roubo.

No falso depoimento, ele alegou que foi abordado por dois suspeitos na rua e eles o teriam obrigado a entrar em seu próprio veículo, que estava estacionado. Na sequência, ele teria sido levado para um outro local, onde teria sido mantido amarrado e, na sequência, o carro roubado.

A falsa narrativa foi registrada na 2ª Delegacia de Três Lagoas, no dia 11 de janeiro. Durante alguns questionamentos dos agentes, o homem apresentou inconsistências em seu discurso e acabou admitindo o ocorrido. O carro foi encontrado abandonado e sem placa no mesmo dia do depoimento.

Depois disso, o registro inicial foi alterado e o homem deverá responder por comunicação falsa de crime. Os agentes também trabalham para identificar o traficante envolvido no caso.