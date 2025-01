Investigação foi aberta a partir de uma notícia-crime da Câmara Municipal de Queimados - Arquivo / Agência Brasil

Publicado 21/01/2025 12:42

A Polícia Federal (PF) vasculha endereços em Brasília e em Queimados (Baixada Fluminense) na manhã desta terça-feira, 21, no rastro de uma quadrilha suspeita de comprar votos com o agendamento de consultas no SUS. Agentes cumprem nove mandados de busca e apreensão na Operação que foi batizada "Saúde Eleitoral".

A Justiça ainda decretou o sequestro e bloqueio de bens e valores incompatíveis com a renda dos investigados, além do afastamento da função pública de alguns envolvidos com o esquema criminoso. A ofensiva apura supostos crimes de organização criminosa, inserção de dados falsos em sistema de informação e corrupção eleitoral.

A investigação foi aberta a partir de uma notícia-crime da Câmara Municipal de Queimados, que relatou como investigados fizeram centenas de agendamentos para consultas com o objetivo de "captar as vagas destinadas a munícipes e retê-las em seu poder para, posteriormente, alocar pessoas de seu interesse em troca de ganhos eleitorais, como apoio político e votos nas eleições de 2024".

As fraudes eram realizadas através do Sistema Nacional de Regulação, que controla o fluxo de acesso aos serviços públicos de saúde. O agendamento dos procedimentos é feito com base na posição na fila e na disponibilidade de vagas.