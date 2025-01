Agente de trânsito Fábio Reis adotou o cachorro, que agora se chama Zeca - Arquivo pessoal

Agente de trânsito Fábio Reis adotou o cachorro, que agora se chama ZecaArquivo pessoal

Publicado 28/01/2025 11:15

O cachorro que aguardava o dono falecido há mais de uma semana em um posto de gasolina foi adotado no último domingo (26). O tutor do animal, Danilo Alves dos Santos, de 32 anos, morreu ao se afogar na Lagoa do Saibro, na zona Leste de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Após ver uma matéria sobre o caso, o agente de trânsito Fábio Reis e sua esposa adotaram o pet, que passou a se chamar Zeca.

"Já tinha conhecimento do falecimento daquele homem, mas não sabia da história do cachorro. Após ler a reportagem, fiquei profundamente sensibilizado e muito emotivo, pois tenho dois cachorros, ambos com necessidades especiais", afirmou Fábio ao jornal local ACidade ON.

De acordo com Fábio, Zeca está saudável, já fez exames, foi medicado e é acompanhado por uma veterinária. "Hoje o nosso apartamento tem um tamanho bom, mas vamos nos mudar para um muito menor e temos 2 cachorros. Mas, de forma alguma, deixaríamos ele naquela situação. Ele vai ter uma nova história daqui pra frente, então vai se chamar Zeca", explicou Fábio.

O antigo tutor morreu na segunda-feira (20) ao mergulhar na Lagoa do Saibro. Segundo moradores locais, Danilo estava em situação de rua e era conhecido na região. O boletim de ocorrência menciona que um recipiente de bebida alcoólica foi encontrado vazio perto dos pertences do homem. Após a morte do dono, Zeca, então conhecido como "Casca de Bala", permaneceu no local por pouco mais de uma semana, parecendo aguardar o Danilo.