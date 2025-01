Nas imagens, é possível ver que o médium apresenta dificuldade de locomoção - Reprodução / Redes sociais

O médium Divaldo Franco, de 97 anos, símbolo do espiritismo no Brasil, retornou às atividades no Centro Espírita Mansão do Caminho nesta segunda-feira (27) após ficar afastado devido a uma internação por um diagnóstico de câncer na bexiga, em novembro de 2023 . O espírita é considerado por muitos como "o maior médium do Brasil".

Nas redes sociais, a página "Chico Xavier" compartilhou o vídeo da volta do médium e escreveu: "Emocionante o retorno do professor Divaldo Franco às atividades na Mansão do Caminho". Nas imagens, é possível ver que o médium apresenta dificuldade de locomoção.

Nascido em 1927, Divaldo Franco é um dos principais divulgadores da doutrina espírita. Fundador da Mansão do Caminho, instituição filantrópica, em Salvador (BA), ele já psicografou centenas de livros, muitos deles traduzidos para diversos idiomas.

Divaldo também é conhecido por sua oratória e defesa dos princípios espíritas, tendo visitado diversos países ao longo das décadas para proferir palestras sobre espiritualidade, amor e caridade.