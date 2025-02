Centro, zonas Leste e Norte de São Paulo são as áreas mais atingidas pela chuva - Instagram/Reprodução

Publicado 01/02/2025 08:44

São Paulo - Um temporal atinge regiões da cidade de São Paulo na noite desta sexta-feira, 31, o que fez a Prefeitura decretar estado de atenção para alagamentos. A chuva começou concentrada no centro da capital, segundo a Defesa Civil estadual, mas se deslocou para a zona Leste e a Norte. Às 23h05 foram emitidos alertas severos da Defesa Civil para todos os telefones celulares nessas áreas.

Chuva em São Paulo.



Se você for dirigir nas rodovias fique atento pic.twitter.com/xzn8ELreYg — Paul brow (@PaulXbrow2) February 1, 2025

Trata-se do novo sistema de aviso às pessoas para que evitem regiões atingidas por muita chuva. O sistema foi usado pela primeira vez na capital há uma semana, antes da chuva do dia 24.Segundo a Defesa Civil, a Granja Viana, em Cotia, e Embu das Artes e Itapecerica da Serra também registravam chuva muito forte por volta das 21h. Depois o temporal passou a atingir as cidades do ABC. Celulares que estavam em Santo André, São Bernardo e São Caetano receberam os alertas sonoros entre 23h05 e 23h10.Durante a tarde e o começo da noite também choveu em diversas áreas do interior e do litoral. No Guarujá, segundo a Defesa Civil Municipal, houve três chamados para deslizamentos de terra Até a publicação desta reportagem, não havia registro de vítimas.Um dos deslizamentos ocorreu na Estrada Santa Cruz dos Navegantes, que foi obstruída. Às 21h, agentes do município aguardavam autorização do geólogo responsável para iniciar a desobstrução.Os outros dois deslizamentos ocorreram na Vila Zilda e na Vila Baiana. Agentes da Defesa Civil estadual saíram de São Paulo rumo ao Guarujá, por volta das 22h, para apoiar as equipes de láNa quinta-feira, 30, a chuva já tinha causado estragos e levado ao acionamento de sirenes de emergência no Guarujá.Em Campinas e Sorocaba também choveu forte na tarde desta sexta-feira.