Idoso morre após ficar preso no carro durante enchente - Defesa Civil de São Paulo

Idoso morre após ficar preso no carro durante enchenteDefesa Civil de São Paulo

Publicado 02/02/2025 13:33

São Paulo - Um idoso morreu na noite deste sábado (1º), após ficar preso em seu veículo no alagamento que aconteceu na Rua Prece, na Vila Prudente, Zona Leste da capital. De acordo com a Defesa Civil do estado, ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Vila Alpina, mas não resistiu e faleceu.

Somente neste sábado e na madrugada e manhã deste domingo (2), a cidade de São Paulo registrou 48,9 milímetros de chuva, o correspondente a 22,5% dos 217,8 milímetros esperados para o mês de fevereiro. As medições são do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura (CGE).

Bairros da região leste da capital, em especial o Jardim Pantanal e São Miguel Paulista, foram os mais afetados. Foi necessário montar abrigos temporários para a população que teve sua casa tomada pela água. O número de desalojados e desabrigados ainda não foi divulgado.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) chegou a visitar o Jardim Pantanal, que historicamente é afetado pelos alagamentos. No local, disse que a área é uma das mais complexas da cidade, uma vez que fica abaixo do nível do rio Tietê.

A Prefeitura afirmou que atua para remover moradores de áreas de risco e que 4,8 mil pessoas já foram retiradas da região por meio da concessão de moradia ou do auxílio aluguel. Em toda a cidade, 490 mil pessoas vivem em regiões de perigo hidrológico ou de deslizamento.

No Jaçanã, na Zona Norte, houve a queda de um imóvel, que deixou dois feridos. No Campo Limpo, um deslizamento de terra atingiu um trem da Linha 7-Rubi, da Companhia de Trens Metropolitanos (CPTM), deixando levemente ferido o maquinista.

Há dias a capital paulista enfrenta chuvas intensas. Como mostrou o Estadão, uma semana antes, a estação de Metrô Jardim São Paulo, na Zona Norte, ficou alagada, interrompendo a circulação de trens. O Beco do Batman, na Vila Madalena, virou um "rio" e moradores do bairro perderam móveis por conta da enchente. Um idoso morreu dentro de sua casa pela invasão da água.