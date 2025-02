Cocaína estava dentro de mala - Divulgação / PF

Cocaína estava dentro de malaDivulgação / PF

Publicado 02/02/2025 11:38

A Polícia Federal prendeu uma mulher com cerca de 2,2 quilos de cocaína, no Aeroporto Internacional de Belém, no Pará. Ela foi abordada na manhã deste sábado (1º), com a droga escondida na mala, pouco antes do horário de seu voo, previsto para 9h30.

Vinda da capital paulista, ela tinha bilhetes aéreos para Caiena, Guiana Francesa; depois Paris e por fim, Nantes, também na França, de acordo com informações do site da PF.

A pesagem preliminar indicou 2,257 quilos da droga. Também foram apreendidos 800 dólares e 220 euros.

Agentes conduziram a mulher para a Superintendência da Polícia Federal do Pará e depois para o sistema prisional do Pará.