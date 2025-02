Newton Cardoso, ex-governador de Minas Gerais - Divulgação

Newton Cardoso, ex-governador de Minas GeraisDivulgação

Publicado 02/02/2025 09:54 | Atualizado 02/02/2025 09:55

Minas Gerais - O ex-governador de Minas Gerais, Newton Cardoso, de 86 anos, morreu na madrugada deste domingo (2) em Belo Horizonte. O político estava internado em um hospital desde a última sexta-feira (31). A causa da morte não foi revelada.

Ele, que é baiano, nascido em Brumado, governou Minas entre 1987 e 1991. "Newtão" ou "Trator", apelidos pelos quais era conhecido, também assumiu o cargo de vice-governador entre 1999 e 2002.

Entre outras funções, ele foi eleito três vezes como prefeito de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e duas vezes deputado federal.

Ele foi casado com Maria Lúcia Cardoso, ex-prefeita de Pitangui, no interior do estado. Ela também foi deputada federal. Eles se separaram em 2008, após 30 anos juntos.

O divórcio entre os dois foi conturbado e teve muitos holofotes na época do ocorrido. Entre os motivos para a polêmica, a questão central era a divisão de bens, como carros e até aviões, além de imóveis nos Estados Unidos e na França. Newton deixa quatro filhos.