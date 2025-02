Aeronave, proveniente do Peru, entrou ilegalmente no Brasil - Divulgação / FAB

Publicado 02/02/2025 21:51 | Atualizado 02/02/2025 22:06

A Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou uma aeronave com 500 quilos de drogas que entrou ilegalmente no país vinda do Peru, neste domingo (2), no Amazonas. As autoridades ordenaram o pouso obrigatório e o avião foi forçado a aterrissar em uma pista de terra, colidindo com algumas árvores.

O veículo foi detectado pelos radares do Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA) ao ingressar no espaço aéreo nacional. Após o pouso, por volta das 10h, os pilotos incendiaram a aeronave e fugiram. O incidente aconteceu a aproximadamente 80 quilômetros de Manaus, capital do estado.

A operação foi realizada em conjunto com a Polícia Federal, que estima cerca de 500 kg de drogas, incluindo maconha e haxixe, tenham sido incinerados junto com os destroços do avião.

Essa ação faz parte da Operação Ostium, que integra o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF) e tem como objetivo combater as atividades criminosas na região da fronteira. A iniciativa é conduzida pela FAB em cooperação com órgãos de segurança pública (OSP).