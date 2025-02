Nos últimos dias, várias regiões paulistas têm sofrido com os transtornos causados pelos temporais - Instagram/Reprodução

Nos últimos dias, várias regiões paulistas têm sofrido com os transtornos causados pelos temporaisInstagram/Reprodução

Publicado 02/02/2025 19:01 | Atualizado 02/02/2025 19:04

A Defesa Civil do Estado de São Paulo renovou o alerta para a continuidade das chuvas intensas nos próximos dias, com acumulados expressivos previstos até a próxima quarta-feira, 5. Nos últimos dias, várias regiões paulistas, entre elas a Grande São Paulo e a Baixada Santistas, têm sofrido com os transtornos causados pelos temporais, como enchentes e deslizamentos.

Segundo o órgão, a atenção está redobrada para os municípios da faixa leste paulista.

As regiões mais afetadas incluem o Vale do Ribeira, Itapeva, Bauru, Araraquara, Presidente Prudente, Marília, capital e região metropolitana, Baixada Santista, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, Campinas, Sorocaba, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Araçatuba.

A Defesa Civil também afirmou que o Gabinete de Crise, criado no último dia 25, permanecerá mobilizado para monitorar a situação e coordenar ações emergenciais.

Recomendações para os dias de chuva

• Evite transitar por locais alagados.

• Fique atento a qualquer movimentação de solo, rachaduras ou inclinação de árvores e postes.

• Moradores de áreas de risco devem buscar abrigo em locais seguros ao menor sinal de deslizamentos ou enchentes.

• Acompanhe a previsão do tempo e atualizações pelos canais oficiais da Defesa Civil.