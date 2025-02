Hugo Motta fez o vídeo após vencer as eleições para presidente da Câmara dos Deputados - Reprodução / Redes Sociais

Hugo Motta fez o vídeo após vencer as eleições para presidente da Câmara dos DeputadosReprodução / Redes Sociais

Publicado 02/02/2025 18:37

O deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), novo presidente da Câmara, publicou um vídeo no seu perfil oficial no Instagram se apresentando e dando as boas-vindas aos seguidores que ganhou depois de ser eleito para comandar a Casa, no sábado (1º). A mensagem foi endereçada aos que acabaram de conhecer o político paraibano e foram ao serviço de buscas do Google para localizar referências.

"Olha, nada contra o Google, pode ir lá pesquisar. Mas como agora a gente vai se encontrar aqui nas redes todos os dias, então resolvi fazer o meu próprio buscador. Bem-vindos ao Hoogle", disse Hugo.



Em fevereiro de 2024, Hugo Motta tinha 57 mil seguidores no Instagram. Mesmo com as especulações em torno de seu nome no fim do ano, manteve um crescimento tímido na rede e chegou a dezembro com 80 mil. Só com a eleição na Câmara houve um salto expressivo. Ganhou mais 30 mil e chegou aos 111 mil seguidores.



No vídeo de estreia como chefe da Câmara, Hugo Motta atribuiu sua vitória à habilidade para criar consenso entre esquerdistas e direitistas a partir da premissa de que "o centro não é ausência de posição, mas ausência de preconceitos".



"Você, que vive reclamando que a polarização atrapalha o País, olha aqui para a Câmara. Claro que todo processo tem polêmica. Mas polemizar, polarizar, sem paralisar, é possível. Essa eleição está aí para provar que a gente pode, sim, chegar a consensos", afirmou.



Aos 35 anos, Motta está no quarto mandato de deputado federal. O primeiro foi aos 21. Ele é de uma família que controla seu reduto eleitoral no sertão da Paraíba há mais de cinco décadas. Foi eleito presidente com o apoio de governistas e de opositores, do PT ao PL.



"A democracia é uma conversa. Não há uma única voz que seja soberana e dite os desejos. São diferentes desejos que ditam nossa conversa. E essa é a força do centro, porque o centro não é ausência de posição. É ausência de preconceitos", declarou o deputado.

* Com informações do Estadão Conteúdo