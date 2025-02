Presidente Lula - Reprodução/redes sociais

Presidente LulaReprodução/redes sociais

Publicado 05/02/2025 09:04 | Atualizado 05/02/2025 09:45

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou nesta quarta-feira, 5, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e disse que sua declaração sobre a Faixa de Gaza é "praticamente incompreensível para qualquer ser humano".

Trump disse, em entrevista coletiva ao lado do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que pretende assumir o controle de Gaza. "Assumiremos o controle, será nossa", disse na terça-feira, 4, o presidente dos EUA.

Lula deu entrevista às rádios Itatiaia, Mundo Melhor e BandNewsFM BH, de Minas Gerais, na manhã desta quarta. O presidente brasileiro disse que, atualmente, "quanto mais coisas difíceis você falar, mais você tem destaque na mídia mundial".

"Os EUA participaram do incentivo de tudo o que Israel fez na Faixa de Gaza. Então não faz sentido o presidente dos EUA dizer que vai ocupar Gaza. E os palestinos vão para onde? Onde vão viver? É praticamente incompreensível para qualquer ser humano. As pessoas precisam parar de falar aquilo que vem à cabeça e falem o que é razoável", declarou.

O chefe do Executivo questionou a capacidade de os Estados Unidos cuidarem de Gaza e defendeu que a região continue com os palestinos. Pediu que os EUA deixem "os outros países em paz" e disse que o que houve na Faixa de Gaza com os ataques israelenses foi um "genocídio".