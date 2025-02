Mulher foi presa após anos de perseguição a dentista e namorada - Divulgação/PCSC

Mulher foi presa após anos de perseguição a dentista e namoradaDivulgação/PCSC

Publicado 05/02/2025 14:17

Santa Catarina - Uma mulher, de 24 anos, foi presa em Itajaí, no litoral catarinense, por perseguir um dentista e a namorada dele por vários anos. A investigada foi capturada na última segunda-feira (3).

Ela foi encontrada no Morro do Matadouro em Itajaí, mas as perseguições aconteciam na cidade em que vítimas moram, Itapema, que fica na mesma região do estado.

A mulher conheceu o dentista durante um tratamento odontológico em 2019. Desde aquela época ela passou a realizar aproximações indesejadas. O comportamento se intensificou nos últimos meses e precisou ser instaurado um procedimento policial, o qual foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal.

O Poder Judiciário determinou algumas medidas cautelares, como proibição de contato, aproximação ou fazer menção à vítima. Mas, segundo a polícia, a investigada desrespeitou todas estas regras.

Ela enviava mensagens, entre xingamentos e ameaças, para as vítimas. A mulher teria, inclusive, utilizado aparelhos de terceiros e contas de e-mail falsas. Além disso, ela passou a persegui-los, monitorando endereços residencial e profissional, bem como locais de lazer, restaurantes etc..

Após sua prisão, realizada por agentes da delegacia de Itapema, ela foi encaminhada ao presídio de Itajaí.