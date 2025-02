Árvore atinge e danifica carros em São Paulo - Reprodução/TV Globo

Árvore atinge e danifica carros em São PauloReprodução/TV Globo

Publicado 05/02/2025 12:24

São Paulo - Uma árvore de grande atingiu ao menos dois carros que estavam estacionados no Parque do Carmo, localizado na Zona Leste de São Paulo, nesta terça-feira (4). Um deles é um Renault Sandero da cor preta que foi atingido no teto por um tronco. Os vidros também estouraram com o impacto. O mesmo ocorreu com o Honda Fit da cor cinza, que estava parado ao lado. Ninguém ficou ferido.

A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente disse que a equipe de manejo e de técnicos responsáveis estiveram no local do incidente, dentro do Parque do Carmo. "Prestaram todo o apoio necessário para a remoção da árvore e orientação aos proprietários dos veículos atingidos", disse a pasta. A secretaria acrescenta que está investigando o motivo da queda árvore e o laudo técnico está em elaboração.

Na madrugada de segunda-feira (3), caiu uma árvore plantada pela arquiteta Lina Bo Bardi (1914-1992) no jardim do Teatro Oficina, na Bela Vista, região central de São Paulo, em função das chuvas que atingiram a capital no fim de semana.

Na queda, a árvore quebrou alguns vidros do janelão do teatro. Ninguém se feriu. A queda, ocorrida por volta das 3h15, foi anunciada pelo perfil do teatro nas redes sociais.

Em razão das chuvas, o Corpo de Bombeiros também informou que registrou ao menos 24 chamados para queda de árvores entre a meia-noite e a tarde de terça-feira. Outras ocorrências também foram registradas na segunda.