A cerimônia aconteceu na Câmara dos DeputadosReprodução / Instagram

Publicado 06/02/2025 09:32

O torcedor Guilherme Gandra, conhecido como menino Gui, recebeu a Medalha do Mérito Legislativo, a mais alta honraria da Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (5). O jovem vascaíno de 10 anos se tornou um símbolo da luta dos pacientes com epidermólise bolhosa, uma doença rara que provoca feridas na pele.

A cerimônia de entrega da homenagem, em Brasília, contou com a presença de representantes de diferentes partidos e bancadas do legislativo e foi uma iniciativa do deputado federal Fred Lopes (PRD-MG).Em 2023, o garoto viralizou em um vídeo nas redes sociais reencontrando a mãe após passar 16 dias em coma induzido. Desde então, ele passou a frequentar partidas do Cruz-Maltino e receber o carinho de jogadores e torcedores, passando a ser um amuleto do clube.No último mês de dezembro, o menino Gui venceu a eleição do Fifa The Best de melhor torcedor de 2024 , feita através de votação popular no site da entidade. Ele não conseguiu esconder a emoção após conquistar o prêmio e chorou no colo da mãe, conforme um vídeo publicado nas redes sociais.