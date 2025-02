Mesmo após Rafael Novais cair no chão, André Malta continua atirando em sua direção - Reprodução

Publicado 06/02/2025 19:52 | Atualizado 06/02/2025 20:06

O assassino do PM Rafael Rodrigues Novais foi morto, nesta quinta-feira (6), pela Polícia Militar em uma troca de tiros, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP). Horas depois do crime na Zona Norte de São Paulo, André Malta, conforme a pasta, "atirou contra os policiais militares, que intervieram".

Malta matou Novais na manhã desta quinta-feira , quando o PM estava em casa, de folga e sem uniforme. Ele chamou o policial no portão da residência, o baleou na cabeça e seguiu atirando. Nas imagens da câmera de segurança, é possível ver a vítima apertando a mão do assassino antes de morrer.

O PM chegou a ser socorrido pelo helicóptero da corporação até o Pronto Socorro de Taipas, onde morreu. O soldado, de 32 anos, trabalhava há quase uma década e mantinha um canal no YouTube, "Canal do R Novais", para relatar sua experiência policial.

O caso foi registrado como homicídio no 72º DP (Vila Penteado), que solicitou a realização de perícia. O Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) também foi acionado para prosseguir com a investigação.