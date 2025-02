Assassinato aconteceu no interior do Amazonas - Divulgação

Publicado 11/02/2025 10:55

Amazonas - Um homem indígena foi preso nesta segunda-feira (10) após matar o próprio irmão a tiros. O suspeito também atirou contra outros dois familiares. O caso aconteceu no último sábado (8), na cidade de Nova Marilândia, no interior do Amazonas.

O assassinato aconteceu após uma briga familiar. A vítima, Kelve Zoromara, de 32 anos, foi morta com disparos de arma de fogo, que também atingiram outro irmão e um sobrinho do autor.

Testemunhas relataram que o suspeito chegou ao local em uma moto, atirando contra o irmão e as outras duas vítimas, que estavam em uma caminhonete. O homem fugiu logo em seguida. Todos os membros da família envolvidos são pertencentes à comunidade indígena local.

Os parentes disputavam frequentemente pelo uso de máquinas agrícolas. Os envolvidos já haviam trocado ameaças por conta destas desavenças.

Na manhã de segunda-feira, advogados do investigado procuraram a Polícia Civil em Nortelândia para informar que o suspeito desejava se entregar voluntariamente e prestar esclarecimentos sobre os crimes.

O delegado Hugon Abdon confirmou que havia um mandado de prisão temporária expedido contra o investigado, após representação da Polícia Civil. Ainda assim, o suspeito manteve a decisão de se apresentar às autoridades.

No período da tarde, uma equipe da delegacia, acompanhada por uma guarnição da Polícia Militar, seguiu até a zona rural de Nova Marilândia para o ponto de encontro. No local, o investigado foi informado sobre o mandado de prisão e conduzido, acompanhado de seus advogados, à unidade da Polícia Civil em Arenápolis, onde foi formalizado o cumprimento da prisão temporária.

As investigações seguem em andamento para esclarecer todos os fatos relacionados ao crime.