Ricardo Boechat foi lembrado em postagem de VeruskaReprodução/Redes sociais

Publicado 11/02/2025 12:20

São Paulo - A morte de Ricardo Boechat completa seis anos nesta terça-feira, 11, e a viúva do jornalista, Veruska Seibel Boechat, prestou uma homenagem emocionada ao marido em seu perfil no Instagram. Boechat, que era apresentador do Jornal da Band, morreu aos 66 anos em um acidente de helicóptero em São Paulo.

"11/02 Ainda é o dia mais duro do ano. Mas este post não é sobre tristeza, é sobre admiração. São tantas camadas de saudade, legado, amor, conexão, aprendizado...", escreveu Veruska. Ela ainda convidou seus seguidores a compartilharem frases marcantes ditas pelo marido. "Uma das minhas: ‘Mulher não é o feminino de homem. Mulher é outra espécie’", completou.

Ricardo Boechat deixou seis filhos: Valentina e Catarina, fruto de seu casamento com Veruska, e Paula, Bia, Rafael e Patrícia, de relações anteriores. Sua morte ocorreu em 11 de fevereiro de 2019, quando o helicóptero em que estava caiu na Rodovia Anhanguera, em São Paulo, colidindo com um caminhão. O piloto da aeronave, Ronaldo Quattrucci, também morreu no acidente.

O jornalista era uma das vozes mais respeitadas do jornalismo brasileiro, conhecido por seu posicionamento firme e crítico.