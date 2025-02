A Polícia Civil de Minas Gerais apura as mortes dos gêmeos - Agência Minas

Publicado 11/02/2025 13:06

Irmãos gêmeos de 1 ano morreram afogados no último sábado, 8, em uma piscina de uma residência no bairro Santa Rosa, no município de Ubá, em Minas Gerais. As investigações permanecem em andamento para o esclarecimento da ocorrência.

De acordo com a Polícia Civil do Estado, a perícia foi acionada. O caso foi encaminhado para a 16ª Delegacia de Polícia Civil de Ubá. Não foram dados detalhes sobre quem estava na casa com as crianças no momento do incidente.

O delegado responsável, Diogo Abdo Jorge, abriu inquérito para apurar o fato. "Oitivas foram realizadas com os envolvidos e exames periciais foram solicitados", disse.