Encontro nacional de gestores de todo o pais reuniu mais de 3,3 mil prefeitos - Fábio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

Encontro nacional de gestores de todo o pais reuniu mais de 3,3 mil prefeitos Fábio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

Publicado 14/02/2025 10:47

Mais de 3,3 mil prefeitos estiveram em um encontro nacional de gestores de todo o pais, em Brasília, que começou terça (11) e terminou na última quinta-feira ( 13), para debater o apoio aos municípios em possíveis cenários na rotina de instabilidade. O problema das mudanças climáticas e do impacto para os municípios foi um dos principais temas discutidos no evento nesta semana.

Antes do início do encontro, o ministro Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) da Presidência da República, já havia indicado que um dos seus objetivos era ensinar os prefeitos a se mobilizar diante desse cenário. O encontro contou com uma plataforma de simulação dinâmica chamada “Prefeitar”, a fim de gerar simulações. “Uma cidade que esteja enfrentando uma enchente deve saber como montar a sala da situação, como acionar os recursos da Defesa Civil e como organizar a equipe”, disse o ministro.

Conforme a secretária executiva adjunta da SRI, Juliana Carneiro, a ideia da dinâmica do "Prefeitar" envolveu preocupação sobre as responsabilidades, considerando que o governo federal tem recursos para ajudar, mas os gestores precisam compreender o papel de cada ente federativo. “Às vezes, o prefeito não sabe que é necessário entrar no sistema da Defesa Civil e o que deve preencher para que aquela realidade pública seja declarada”.

Por isso, no encontro, os prefeitos participaram de oficinas e palestras sobre como pode ser a reação das gestões municipais e como recorrer a verbas para essas situações. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Municípios, Ary Vanazzi, esse é um debate importante que precisa ocorrer nas esferas municipais.

“Há quem acredite que a crise climática é um problema do governo federal ou de governos internacionais. O problema climático nasce no município. E cada gestor precisa tomar consciência disso”, disse. O representante da entidade ponderou que são necessários recursos para investir em políticas para ajudar o pacto global dos municípios.