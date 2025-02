Homem utilizava moto durante prática de importunação sexual - Freepik

Publicado 14/02/2025 11:52

Mato Grosso - Um homem foi preso em Barra do Garças, no interior do Mato Grosso, após perseguir mulheres com sua moto e dar tapas na região das nádegas delas. A prisão do suspeito foi informada pela Polícia Civil nesta sexta-feira (14).

As investigações iniciaram para apurar diversas denúncias sobre um homem, que estava utilizando uma motocicleta para se aproximar de mulheres em calçadas e surpreendê-las com o ato, que caracteriza importunação sexual.

Com base em informações passadas pelas vítimas, os policiais da Delegacia da Mulher de Barra do Garças iniciaram as investigações que contaram com o auxílio de câmeras de segurança.

Até o momento, foram abertos três inquéritos para apurar a conduta do investigado. Apesar disso, a delegada titular da unidade, Luciana Canaverde, acredita que o número de vítimas pode ser ainda maior, uma vez que muitas vítimas podem não ter procurado a delegacia para denunciar os fatos.



"As investigações continuam para identificar outros possíveis casos com participação do suspeito. É fundamental que as vítimas procurem a delegacia e registrem boletim de ocorrência para que possamos responsabilizar o autor por todas suas condutas", explicou a delegada.

