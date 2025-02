Vítimas estavam indo para um batizado quando sofreram o acidente - Reprodução/redes sociais

Vítimas estavam indo para um batizado quando sofreram o acidenteReprodução/redes sociais

Publicado 17/02/2025 09:25 | Atualizado 17/02/2025 09:27

Goiás - Quatro pessoas da mesma família morreram após um carro capotar neste domingo (16), na GO-334, na zona rural de Mozarlândia, interior de Goiás. As vítimas eram familiares do deputado federal Ismael Alexandrino (PSD), que relatou que eles estavam indo para um batizado quando sofreram o acidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a motorista do carro perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e caiu em uma represa próxima à rodovia. Os militares ainda informaram que quando chegaram ao local, as vítimas estavam submersas e presas dentro do veículo.

As vítimas era: Hélio Alexandrino Pessoa, de 81 anos, sapateiro aposentado; Maria Calma de Morais Pessoa, de 73 anos, dona de casa; José Otávio Morais de Carvalho, de 21 anos; e Helhamar de Moraes Pessoa, de 55 anos, professora da rede municipal de Rubiataba.

O deputado federal Ismael Alexandrino fez uma publicação nas redes sociais lamentando a morte dos familiares.

"A vida é um sopro. Lamento profundamente o falecimento trágico dos queridos tios Hélio Alexandrino e Nena e dos primos Helhamar e José Otávio na rodovia GO-334 em um acidente fatal. Que Deus, com sua Graça e Misericórdia os acolha, e abençoe a nossa família", escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ismael Alexandrino (@ismael.alexandrino)

A prefeitura de Rubiataba decretou luto de três dias em homenagem às vítimas, que eram moradoras do município.



"Neste momento de dor, estendemos nossas sinceras condolências aos familiares, amigos e colegas de trabalho, desejando força e conforto para superar essa irreparável perda", disse.



A escola municipal de ensino fundamental em que Helhamar trabalhava como professora também decretou luto e informou que não terá aulas nesta segunda-feira (17). O funcionamento será retomado na terça-feira (18).