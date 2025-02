Homem tentou matar mulher com cerrote - Divulgação

Homem tentou matar mulher com cerroteDivulgação

Publicado 17/02/2025 11:59 | Atualizado 17/02/2025 12:00

Amazonas - Um homem foi preso em flagrante neste sábado (15) após tentar matar a própria companheira com um cerrote. O caso aconteceu em Beruri, no interior do Amazonas.

No dia do crime, o suspeito estava consumindo bebidas alcoólicas desde o meio da tarde. Por volta das 19h, o homem e a vítima, ambos de 35 anos, começaram a discutir. Em dado momento, o investigado passou a ofender e ameaçar a mulher.

Em sequência, os atos evoluíram para agressão física, com chutes e socos. Depois disso, o suspeito chegou a utilizar um serrote para golpeá-la na cabeça e no braço. A mulher conseguiu escapar e ser atendida em um hospital de Beruri, onde passou por um procedimento cirúrgico

Na unidade hospitalar, os profissionais acionaram a Polícia Civil que, em conjunto com policiais militares, iniciou a operação para prender o agressor. Ele foi localizado na residência flutuante onde morava com a vítima.

Suspeito morava em residência flutuante com a vítima Divulgação

"A mulher contou em depoimento que estava se relacionando com o homem há cerca de um ano, e nós verificamos no sistema que ele tem antecedentes criminais por violência doméstica em relacionamentos anteriores", citou a delegada Rosane Ferreira, da 80ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

O homem foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio.