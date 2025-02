Renato Dorgan é especialista em pesquisas qualitativas e quantitativas - Facebook/Reprodução

Renato Dorgan é especialista em pesquisas qualitativas e quantitativasFacebook/Reprodução

Publicado 18/02/2025 11:09

São Paulo - A queda na popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), revelada em recentes pesquisas, e a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que também corre o risco de virar réu por tentativa de golpe de Estado, podem ajudar no surgimento de alternativas à polarização política do País.

A avaliação é do cientista político Renato Dorgan, diretor Executivo do Instituto Travessia e especialista em pesquisas qualitativas e quantitativas.

Em entrevista à Rádio Eldorado nesta terça-feira, 18, Dorgan ressaltou que a vitória de Lula em 2022 "foi baseada na promessa de melhora do custo de vida e na alta rejeição de Bolsonaro". Para o cientista político, o cenário atual, se mantido, poderá favorecer uma candidatura de centro-direita ou de centro-esquerda.