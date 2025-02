Rebelo subiu a rampa do Palácio do Planalto e foi recepcionado por Lula na chegada ao edifício - Reprodução / Redes sociais

Rebelo subiu a rampa do Palácio do Planalto e foi recepcionado por Lula na chegada ao edifício Reprodução / Redes sociais

Publicado 18/02/2025 12:26 | Atualizado 18/02/2025 12:27

Brasília - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recepcionou na manhã desta terça-feira, 18, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, em visita de Estado que o português faz ao Brasil. Os líderes seguem, ainda pela manhã, para duas reuniões: uma privada e outra, ampliada, que contará com a participação de ministros.

Presidente Lula recebe o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa https://t.co/VkP8wAVgWO — Lula (@LulaOficial) February 18, 2025

Rebelo subiu a rampa do Palácio do Planalto e foi recepcionado por Lula na chegada ao edifício por volta das 11h10. Mais tarde, às 19h, o petista participará de cerimônia de entrega do Prêmio Camões de Literatura a Adélia Prado, que será representada por seu filho Eugênio Prado, no Palácio Itamaraty. Por fim, às 20h, Lula e Janja oferecerão um jantar a Rebelo.A comitiva portuguesa no Brasil também conta com o primeiro-ministro do país, Luís Montenegro. Na quarta-feira, 19, Lula e Montenegro lideram a 14ª edição da Cimeira Brasil-Portugal.