CadÚnico é o principal sistema para inserção de famílias de baixa renda em políticas públicasReprodução

Publicado 18/02/2025 18:52

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) anunciou nesta terça-feira, 18, uma série de transformações no Sistema de Cadastro Único (CadÚnico), que entrarão em vigor a partir do mês de março. As mudanças têm como objetivo fortalecer a segurança do sistema, aumentar a eficiência no combate a fraudes, promover uma integração mais robusta com outras bases de dados do Governo Federal, além de agilizar e otimizar os processos de atualização cadastral e o atendimento aos cidadãos.

É importante destacar que as famílias já cadastradas não precisam realizar nenhuma ação adicional e continuarão acessando seus benefícios normalmente.

Novidades do sistema

O preenchimento das informações das famílias será automatizado, reduzindo erros e tornando o processo mais ágil. Integrações de dados que antes levavam meses agora serão realizadas em poucos dias, graças a processos automatizados e rotineiros. Isso permitirá que o atendimento na rede do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) seja mais eficiente e rápido.

Em relação à segurança, o novo sistema contará com uma plataforma de gestão de riscos e monitoramento, garantindo maior eficiência e prevenindo fraudes cibernéticas e outros tipos de irregularidades.

Ao inserir o CPF do beneficiário, as informações de diversas bases do Governo Federal, como registros de óbitos, nascimentos, Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), Receita Federal e Previdência Social serão processadas. Isso elimina a necessidade de inserção manual de dados repetidos e reduz a chance de inconsistências.

A base de dados do CadÚnico será armazenada e gerenciada pela Dataprev, empresa responsável pela tecnologia e informações da Previdência Social. De acordo com Rodrigo Assumpção, presidente da Dataprev, a mudança fortalecerá a agilidade e a capacidade de análise de dados, consolidando um dos maiores cadastros do país e integrando-o com outros sistemas já existentes.

Para a implementação do novo sistema, gestores e operadores do Cadastro Único que trabalham nas unidades de assistência social receberão treinamentos específicos. Cerca de 200 técnicos e especialistas dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros Especializados de Assistência Social (CREAS) e outras unidades já participaram de um seminário sobre as mudanças. Além disso, o novo sistema oferecerá capacitação contínua por meio de ensino a distância, garantindo que os 40 mil operadores e entrevistadores do cadastro estejam sempre atualizados.

O novo CadÚnico inclui uma plataforma de relatórios analíticos que permitirá aos municípios trabalhar as informações do cadastro de forma mais eficiente, otimizando a gestão e o planejamento de políticas públicas.

Outra novidade é a possibilidade de acessar o formulário do Cadastro Único de maneira offline em dispositivos móveis, como tablets e celulares. Essa funcionalidade é especialmente útil para a coleta de dados em áreas sem acesso à internet. Após a coleta, os entrevistadores poderão transferir as informações diretamente para o sistema, eliminando a necessidade de transcrição manual de formulários em papel. No entanto, os formulários impressos continuarão disponíveis como alternativa, caso necessário.

CadÚnico

O CadÚnico é o principal sistema para inserção de famílias de baixa renda em políticas públicas como os Programas Bolsa Família, Pé-de-Meia, Tarifa Social de Energia Elétrica, Auxílio Gás e Minha Casa Minha Vida. Também é usado por governos estaduais e municipais para selecionar beneficiários de políticas locais. Em janeiro de 2025, a base de dados possuía 40.6 milhões de famílias cadastradas.